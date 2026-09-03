В Киеве запустили сервис «Единая квитанция» для оплаты коммунальных услуг

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Об этом говорится в сообщении компании.

Новый сервис «Единая квитанция» объединяет в одном интерфейсе счета от разных поставщиков коммунальных услуг по конкретному адресу.

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Пользователи могут просматривать актуальные начисления, выбирать необходимые счета, корректировать суммы, оплачивать их онлайн и проверять статус платежей. Также в сервисе доступна история оплат.

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Чтобы воспользоваться «Единой квитанцией», необходимо перейти в раздел «Коммунальные платежи» в личном кабинете или мобильном приложении, выбрать или добавить адрес. После этого система автоматически подтянет доступные счета для оплаты.

«Мы объединили в одном интерфейсе счета от разных поставщиков. Теперь клиенты могут оплачивать их в обычном месте – в мобильном приложении YASNO или в личном кабинете. Не нужно переходить между разными сервисами, искать счета и отдельно проверять каждый платеж. Вся необходимая информация всегда под рукой», – отметил генеральный директор D.Solutions Сергей Коваленко.

Напомним, ранее D.Solutions расширила функциональность системы энергетического менеджмента YASNO Power.

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