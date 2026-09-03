- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 3
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве запустили сервис «Единая квитанция» для оплаты коммунальных услуг
В Киеве YASNO (ООО «Киевские энергетические услуги») запустила сервис «Единая квитанция», позволяющий пользователям получать и оплачивать счета за коммунальные услуги в одном месте.
Об этом говорится в сообщении компании.
Новый сервис «Единая квитанция» объединяет в одном интерфейсе счета от разных поставщиков коммунальных услуг по конкретному адресу.
Пользователи могут просматривать актуальные начисления, выбирать необходимые счета, корректировать суммы, оплачивать их онлайн и проверять статус платежей. Также в сервисе доступна история оплат.
Чтобы воспользоваться «Единой квитанцией», необходимо перейти в раздел «Коммунальные платежи» в личном кабинете или мобильном приложении, выбрать или добавить адрес. После этого система автоматически подтянет доступные счета для оплаты.
«Мы объединили в одном интерфейсе счета от разных поставщиков. Теперь клиенты могут оплачивать их в обычном месте – в мобильном приложении YASNO или в личном кабинете. Не нужно переходить между разными сервисами, искать счета и отдельно проверять каждый платеж. Вся необходимая информация всегда под рукой», – отметил генеральный директор D.Solutions Сергей Коваленко.
Напомним, ранее D.Solutions расширила функциональность системы энергетического менеджмента YASNO Power.