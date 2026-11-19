Киевские троллейбусы / © Киевпастранс

Реклама

В КП «Киевпасстранс» внедрили новый функционал для отслеживания местонахождение наземного общественного транспорта в режиме онлайн. Он позволяет отслеживать движение автобусов, трамваев и троллейбусов даже во время воздушных тревог, когда стандартная спутниковая навигация может работать нестабильно.

Об этом сообщили на сайте коммунального предприятия.

Реклама

По словам исполняющей обязанности гендиректора «Киевпасстранса» Татьяны Тараско, система использует альтернативные источники данных. Полученный сигнал программно обрабатывается и отображается на карте города с учетом маршрута, по которому курсирует транспорт. В настоящее время, во время воздушных тревог, информация о местонахождении транспортных средств обновляется каждые 3 минуты.

Реклама

К новому функционалу подключили весь подвижной состав предприятия, работающего на маршрутах столицы. Это позволяет диспетчерской службе непрерывно контролировать работу транспорта, а пассажирам отслеживать его движение в разделе «Транспорт online» на официальном вебсайте предприятия по этой ссылке.

В «Киевпасстрансе» отмечают, что система прошла тестирование и работает в полноценном режиме. В то же время, предприятие продолжает совершенствовать функционал и нарабатывает решения для сокращения интервала обновления информации до 1–2 минут.

Ранее мы писали о том, как будет выживать Киев без мостов: эксперты оценили угрозу новых ударов РФ и назвали шаги по спасению.

Новости партнеров

Новости партнеров