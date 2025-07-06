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- Киев
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В Киеве запретили движение транспорта в жару: кто попал под ограничения
Из-за повышения температуры воздуха столичные власти ограничили передвижение тяжелых грузовиков.
В Киеве с 6 июля введены временные ограничения движения грузового транспорта в связи с высокими температурами воздуха.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева в Telegram.
Отныне грузовикам с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн запрещено передвигаться по дорогам города при температуре воздуха +28°С и выше.
Такое решение принято для сохранения дорожного покрытия, которое особенно в жаркие дни может подвергаться повреждениям из-за интенсивной нагрузки.
Водители грузовых автомобилей могут переждать самый жаркий период на специальных площадках для временной стоянки, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог, а также возле объектов дорожного сервиса.
Об отмене ограничений будет сообщено дополнительно через официальный телеграмм-канал городской администрации.
Советуем водителям грузовиков планировать маршруты с учетом новых правил, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность дорожного движения.
Напомним, ранее мы писали о том, что с 7 по 13 июля в Украине ожидается жаркая, но неустойчивая погода — местами грозы, шквалы и град.