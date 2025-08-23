В Киеве закроют одну из станций метро: какая причина

Метро

Реклама

В Киеве 24 августа временно ограничат работу станции метро «Майдан Независимости». В КП «Киевский метрополитен» отметили, что в первой половине дня она будет закрыта на вход и выход для пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

Изменения будут действовать с 5:38 до 11:00 и связаны с проведением официальных мероприятий по случаю 34-й годовщины Независимости Украины. В то же время пересадочный узел «Майдан Независимости» — «Крещатик» будет работать в обычном режиме, поэтому пассажиры смогут пересаживаться между синей и красной линиями.

Реклама

В случае объявления воздушной тревоги станция «Майдан Независимости» будет открыта как укрытие. В метрополитене призывают киевлян и гостей столицы учесть временные изменения и заранее планировать маршруты.

Кроме того, в течение дня ряд автобусных и троллейбусных маршрутов в центре города будет курсировать с изменениями движения.

Напомним, в Киеве появилось предложение переименовать сразу восемь станций метрополитена. В частности киевлянам предлагают новые названия для станций метро «Дарница», «Тараса Шевченко», «Черниговская» и другие.