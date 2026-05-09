В Киеве загорелся троллейбус прямо во время движения: появилось видео

Огнетушитель

В Подольском районе Киева патрульные полицейские Никита Катасонов и Алексей Трипядько предотвратили масштабную трагедию. Во время патрулирования они заметили вырывавшийся из троллейбуса густой дым, который продолжал движение с пассажирами в салоне.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Facebook.

Инспекторы мгновенно остановили транспортное средство и провели экстренную эвакуацию людей на безопасное расстояние. Пока на место ехали пожарные, напарники ограничили движение другого транспорта и с помощью огнетушителей сдерживали пламя.

«Воспользовавшись огнетушителями, мы сдерживали пожар до приезда спасателей. К счастью, в результате пожара пострадавших нет», — подытожили патрульные.

