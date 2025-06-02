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В Киеве загорелся пожар возле ТРЦ DREAM (обновлено)
Возле киевского ТРЦ "Желтый Дрим", предварительно, вспыхнули мусорные баки.
Утром 2 июня на Оболони в Киеве загорелся пожар.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
В ГСЧС Киева подтверждает факт пожара. Однако отмечается, что загорелись мусорные контейнеры у части ТРЦ, которая называется DREAM Yellow. Спасатели уже на месте, они ликвидируют огонь.
Как сообщает "КИЕВ24", по состоянию на 09:31 пожар возле ТРЦ ликвидирован. Пострадавших среди людей предварительно нет. Инфраструктура также не подверглась разрушениям.
По данным ГСЧС Киева, на месте пожарные установили, что произошло возгорание мусора в пластиковых контейнерах, расположенных в технологическом кармане здания ТРЦ.
Пожар локализован в 08:33 на площади 1,5 кв. м и ликвидирован в 08:46.
"В результате происшествия никто не пострадал", - акцентировали в ГСЧС.
На месте работали 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.
Причину пожара будут устанавливать правоохранители.
Раньше в Дарницком районе Киева на улице Масловка горел частный дом.
Спасатели выехали на место происшествия. Площадь пожара уточняется.
Информация о пострадавших отсутствует.