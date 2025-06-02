В Киеве загорелся пожар возле ТРЦ DREAM (обновлено)

Пожар возле ТРЦ DREAM

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Утром 2 июня на Оболони в Киеве загорелся пожар.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

В ГСЧС Киева подтверждает факт пожара. Однако отмечается, что загорелись мусорные контейнеры у части ТРЦ, которая называется DREAM Yellow. Спасатели уже на месте, они ликвидируют огонь.

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Как сообщает "КИЕВ24", по состоянию на 09:31 пожар возле ТРЦ ликвидирован. Пострадавших среди людей предварительно нет. Инфраструктура также не подверглась разрушениям.

По данным ГСЧС Киева, на месте пожарные установили, что произошло возгорание мусора в пластиковых контейнерах, расположенных в технологическом кармане здания ТРЦ.

Пожар локализован в 08:33 на площади 1,5 кв. м и ликвидирован в 08:46.

"В результате происшествия никто не пострадал", - акцентировали в ГСЧС.

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На месте работали 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Раньше в Дарницком районе Киева на улице Масловка горел частный дом.

Спасатели выехали на место происшествия. Площадь пожара уточняется.

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Информация о пострадавших отсутствует.