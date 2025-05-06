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- Киев
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Большой пожар на Кардачах в Киеве: что горит, что видно из всех сторон города
В Киеве огонь охватил офисное здание. Причины возгорания пока неизвестны.
Сегодня 6 мая в Киеве в районе радиорынка произошел серьезный пожар — пламя охватило офисное здание возле станции «Караваевы Дачи».
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Пламя охватило здание, образуя густой дым, который виден из разных уголков города. Причины пожара пока неизвестны. Информация о пострадавших также нет.
Напомним, 4 мая киевскому Гидропарку возник пожар.