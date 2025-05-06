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ТСН в социальных сетях

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве. Фото: Киев ИНФО

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
673
Время на прочтение
1 мин
Пожар в Киеве

Большой пожар на Кардачах в Киеве: что горит, что видно из всех сторон города

В Киеве огонь охватил офисное здание. Причины возгорания пока неизвестны.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир

Сегодня 6 мая в Киеве в районе радиорынка произошел серьезный пожар — пламя охватило офисное здание возле станции «Караваевы Дачи».

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Пламя охватило здание, образуя густой дым, который виден из разных уголков города. Причины пожара пока неизвестны. Информация о пострадавших также нет.

Напомним, 4 мая киевскому Гидропарку возник пожар.

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Дата публикации
Количество просмотров
673
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