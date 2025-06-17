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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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828
Время на прочтение
1 мин

В Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО

Россияне атакуют столицу беспилотниками.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Соломенском районе Киева зафиксировано падение "Шахеда".

Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .

Инцидент произошел без дальнейшего возгорания.

Мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях добавил, что в столице на Оболони работает ПВО.

Находитесь в укрытиях.

"Вызов медиков в Соломенский район. Бригада на месте. Спасатели тоже следуют. Вражеские БпЛА еще заходят на город с севера", - добавил позже Кличко.

Напомним, что Киев атакуют "Шахеды": над городом раздаются взрывы

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