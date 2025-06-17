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- Киев
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В Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО
Россияне атакуют столицу беспилотниками.
В Соломенском районе Киева зафиксировано падение "Шахеда".
Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .
Инцидент произошел без дальнейшего возгорания.
Мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях добавил, что в столице на Оболони работает ПВО.
Находитесь в укрытиях.
"Вызов медиков в Соломенский район. Бригада на месте. Спасатели тоже следуют. Вражеские БпЛА еще заходят на город с севера", - добавил позже Кличко.
Напомним, что Киев атакуют "Шахеды": над городом раздаются взрывы