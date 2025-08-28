ТСН в социальных сетях

В Киеве зафиксировано падение обломков на жилые дома, пылает детсад (фото)

В Дарницком районе Киева обломки вражеских ракет повредили два жилых дома. Пострадавшие данные уточняются.

Елена Кузьмич
Пожар в доме

Пожар в доме / © из соцсетей

В Дарницком районе Киева зафиксировано падение обломков на жилые дома по двум адресам после масштабной атаки 28 августа 2025 года.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Предварительно в Дарницком районе есть повреждения в двух жилых домах.

/ © из соцсетей

© из соцсетей

/ © из соцсетей

© из соцсетей

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .

  • В Дарницком районе в результате атаки произошло возгорание, горит детский сад.

  • В Днепровском районе пожар в жилой многоэтажке.

