В Киеве зафиксировано падение обломков на жилые дома, пылает детсад (фото)
В Дарницком районе Киева обломки вражеских ракет повредили два жилых дома. Пострадавшие данные уточняются.
В Дарницком районе Киева зафиксировано падение обломков на жилые дома по двум адресам после масштабной атаки 28 августа 2025 года.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Предварительно в Дарницком районе есть повреждения в двух жилых домах.
Об этом в сообщении в социальных сетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .
В Дарницком районе в результате атаки произошло возгорание, горит детский сад.
В Днепровском районе пожар в жилой многоэтажке.