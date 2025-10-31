В Киеве задержан мужчина, причастный к взрыву на "Укрпочте": что известно (фото)

Взрыв посылки на «Укрпочте» / © Полиция Киева

Реклама

В Киеве полиция задержала мужчину, причастного к взрыву на «Укрпочте» в Соломенском районе.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

«40-летний житель Тернополя хотел отправить боеприпасы в качестве сувенира. В результате взрывоопасная посылка со снарядом сдетонировала в сортировочном центре во время осмотра. Возбуждено уголовное производство», — рассказали в полиции.

Реклама

Напомним, вчера вечером в Соломенском районе столицы в сортировочном центре «Укрпочты» во время осмотра посылки произошел взрыв. В результате происшествия пострадали пять граждан: работники отделения почты и специалисты таможенной службы.

«При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции обнаружили останки снаряда. Оперативники установили отправителя посылки — 40-летнего жителя города Тернополь. Правоохранители совместно с таможенниками обнаружили в сортировочном центре еще одну взрывоопасную посылку с холеными боеприпасами», — говорится в сообщении полиции.

Полицейские Киева в сотрудничестве с полицией Тернополя задержали 40-летнего мужчину по месту жительства в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время проведения обыска в его квартире изъяли еще десяток боеприпасов.

«Предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку, и отправил через почтовые отправления», — уточнили в полиции.

Реклама

Взрыв посылки на «Укрпочте» / © Полиция Киева

Взрыв посылки на «Укрпочте» / © Полиция Киева

Взрыв посылки на «Укрпочте» / © Полиция Киева

Взрыв посылки на «Укрпочте» / © Полиция Киева

Взрыв посылки на «Укрпочте» / © Полиция Киева

Взрыв посылки на «Укрпочте» / © Полиция Киева

Взрыв посылки на «Укрпочте» / © Полиция Киева

Взрыв посылки на «Укрпочте» / © Полиция Киева

Следователи полиции Киева начали по факту уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, взрыв посылки в одном из сортировочных центров «Укрпочты» в Киеве произошел во время проведения процедур контроля за пересылкой запрещенных вещей. «Система контроля сработала, но, к сожалению, пятеро сотрудников получили ранения. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — сказал руководитель «Укрпочты» Игорь Смилянский.

Полиция Киева напоминает: боеприпасы, оружие, взрывчатые вещества и их части не сувенир и не игрушка! Их хранение, передача или пересылка опасно для жизни и несет за собой уголовную ответственность.