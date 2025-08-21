В Киеве задержали водителя электросамоката — что он натворил (фото)

Пьяный водитель электросамоката задержан

В центре Киева, на бульваре Тараса Шевченко, задержали нетрезвого водителя электросамоката, нарушившего комендантский час.

Детали инцидента рассказали сотрудники «Муниципальной охраны».

Патруль заметил мужчину, который двигался на самокате после начала комендантского часа. Когда охранники решили пообщаться с ним, они ощутили резкий запах алкоголя. На место вызвали полицию.

В Киеве задержан нетрезвый водитель электросамоката Фото Муниципальной охраны

Прибывшие по вызову полицейские провели тест на алкоголь, который показал 0,56 промилле. Это значительно превышает допустимую норму.

На нарушителя составили административный протокол по ст. 130 КУоАП (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

Теперь ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен, отметили сотрудники Муниципальной охраны.

Между тем, Ивано-Франковский городской суд закрыл дело против жителя Прикарпатья, которого полиция оштрафовала за управление электросамокатом в состоянии опьянения. Судья признал, что самокат не является транспортным средством, поэтому его водитель не подпадает под действие статьи о «пьяной езде».