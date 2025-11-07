В Киеве задержали «родственника Ермака», который за 100 тысяч долларов обещал работу в ОП / © Национальная полиция Украины

Полиция Киева разоблачила и задержала трех мошенников, обещавших за 100 тысяч долларов устроить человека на высокий пост в Офисе Президента Украины. Для большей убедительности один из аферистов назывался двоюродным братом руководителя ОП Андрея Ермака.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Киеве и Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, известно, что организованная группа действовала в Киеве. Ключевой участник схемы — житель столицы, оказавшийся однофамильцем руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Он выдавал себя за его двоюродного брата и уверял жертв, что имеет связи среди чиновников в Кабинете Министров и Верховной Раде.

Свои «услуги» по содействию в трудоустройстве на должность заместителя директора одного из департаментов Офиса Президента злоумышленники оценили в 100 тысяч долларов США. Мошенники использовали специальные программы для смены голоса при общении с потерпевшими, а также время от времени меняли номерные знаки на своих автомобилях.

Мошенники брали деньги по частям. В октябре они получили $10 тысяч, а затем еще $5 тысяч. Трое фигурантов задержали «на горячем» оперативники во время передачи следующей части — 50 тысяч долларов США.

Реакция Андрея Ермака

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал задержание мошенников, подтвердив, что это была афера.

«Только что узнал от полиции, что они поймали „на горячем“ группу мошенников. Возглавлял ее некий Ермак Д.С., называвшийся моим двоюродным братом. Конечно, это мошенническая выдумка», — написал Андрей Ермак.

Он также добавил, что злоумышленники использовали эту легенду, чтобы «выманить 100 тысяч долларов». Задержанным готовится уведомление о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц). Это предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

