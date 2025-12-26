В Киеве задержали киллера, готовившего убийство офицера ГУР

Сотрудники СБУ задержали киллера / © СБУ

СБУ задержала в Киеве киллера ФСБ, пытавшегося убить офицера ГУР МО Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали киллера «с поличным», когда он достал пистолет и прицелился в военного ГУР МО в одном из столичных заведений.

Как установило расследование, покушение на убийство совершил 28-летний гражданин центральноазиатской страны. Враг завербовал фигуранта в его родном государстве, когда искал легкие заработки в Телеграм-каналах.

«По инструкции россиян агент, выдавая себя за туриста, прибыл в Украину и сначала остановился в Первомайске Николаевской области. Там он приобрел несколько смартфонов и SIM-карты, регулярно менявшихся для законспирированных сеансов связи с ФСБ», — говорится в сообщении.

Впоследствии иностранец выехал в Киев, получил от куратора фото потенциальной цели, ее ориентировочные геолокации и координаты схрона, из которого забрал пистолет с патронами.

За физическую расправу над офицером ему пообещали 50 тысяч долларов США и легализацию в одной из стран ЕС.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, контрразведка и следователи СБУ завершили расследование в отношении агента ФСБ России, который планировал совершить теракт : взорвать админздание правоохранителей в центре Львова.