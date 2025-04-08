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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве задержали эксгибициониста в парке «Отрадном»

На извращенца пожаловалась прохожая.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Задержание эксгибициониста в парке «Отрадном»

Задержание эксгибициониста в парке «Отрадном» / © Муниципальная охрана

В Киеве задержали эксгибициониста в парке «Отрадном».

Об этом сообщает КО «Муниципальная охрана» в Facebook.

«7 апреля в парке „Отрадном“ к патрульным обратилась гражданка с жалобой на мужчину, который демонстрировал гениталии на ул. Михаила Донца», — говорится в сообщении

Охранники задержали мужчину на территории парка и вызвали наряд полиции для установления его личности и предоставления правовой оценки его действиям.

Напомним, в Тернопольской области мужчина разослал фото своего члена 46 женщинам.

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