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- Киев
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В Киеве задержали эксгибициониста в парке «Отрадном»
На извращенца пожаловалась прохожая.
В Киеве задержали эксгибициониста в парке «Отрадном».
Об этом сообщает КО «Муниципальная охрана» в Facebook.
«7 апреля в парке „Отрадном“ к патрульным обратилась гражданка с жалобой на мужчину, который демонстрировал гениталии на ул. Михаила Донца», — говорится в сообщении
Охранники задержали мужчину на территории парка и вызвали наряд полиции для установления его личности и предоставления правовой оценки его действиям.
Напомним, в Тернопольской области мужчина разослал фото своего члена 46 женщинам.