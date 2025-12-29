- Дата публикации
В Киеве задержали двойного агента РФ и Беларуси, который готовил удары по ТЭЦ
Собранную информацию фигурант направлял вражеским спецслужбам для последующих обстрелов столичной ТЭЦ.
Служба безопасности Украины задержала в Киеве злоумышленника, одновременно работавшего на спецслужбы России и Беларуси. Агент корректировал удары по теплоэлектроцентралям (ТЭЦ), обеспечивающим отопление большей части столицы.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Двойная вербовка и задачи
По данным следствия, задержанным оказался местный разнорабочий. Его завербовали через Telegram-каналы, где он активно публиковал прокремлевские комментарии.
Фигурант выполнял задания сразу для двух заказчиков:
Для пограничного комитета Беларуси: шпионил за локациями Сил обороны.
Для спецслужб РФ: проводил доразведку энергообъектов для подготовки новых обстрелов.
Шпионаж «из окна» и подготовка к бегству
Агент действовал коварно: сначала он вел наблюдение за периметром одной из столичных ТЭЦ прямо из окна собственной квартиры. Впоследствии он выходил на место, чтобы оценить техническое состояние объекта после предыдущих атак рашистов и передать координаты для ударов.
В случае успешного выполнения задач кураторы обещали предателю «эвакуацию» за границу. СБУ установила, что он уже подготовил тактический рюкзак с вещами первой необходимости для нелегального пересечения границы.
Задержание и приговор
Сотрудники СБУ сработали на опережение: злоумышленника задержали в его собственном доме. Одновременно были проведены мероприятия по дополнительной защите стратегических объектов, на которые он «наводил» врага.
Во время обысков у фигуранта изъяли мобильный телефон с поличным с кураторами обеих стран-агрессоров.
В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога. Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
