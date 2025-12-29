В Киеве задержали двойного агента РФ и Беларуси, который готовил удары по ТЭЦ

Агент российских и белорусских спецслужб / © СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве злоумышленника, одновременно работавшего на спецслужбы России и Беларуси. Агент корректировал удары по теплоэлектроцентралям (ТЭЦ), обеспечивающим отопление большей части столицы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Двойная вербовка и задачи

По данным следствия, задержанным оказался местный разнорабочий. Его завербовали через Telegram-каналы, где он активно публиковал прокремлевские комментарии.

Фигурант выполнял задания сразу для двух заказчиков:

Для пограничного комитета Беларуси: шпионил за локациями Сил обороны.

Для спецслужб РФ: проводил доразведку энергообъектов для подготовки новых обстрелов.

Шпионаж «из окна» и подготовка к бегству

Агент действовал коварно: сначала он вел наблюдение за периметром одной из столичных ТЭЦ прямо из окна собственной квартиры. Впоследствии он выходил на место, чтобы оценить техническое состояние объекта после предыдущих атак рашистов и передать координаты для ударов.

В случае успешного выполнения задач кураторы обещали предателю «эвакуацию» за границу. СБУ установила, что он уже подготовил тактический рюкзак с вещами первой необходимости для нелегального пересечения границы.

Задержание и приговор

Сотрудники СБУ сработали на опережение: злоумышленника задержали в его собственном доме. Одновременно были проведены мероприятия по дополнительной защите стратегических объектов, на которые он «наводил» врага.

Вещи вражеского агента / © СБУ

Во время обысков у фигуранта изъяли мобильный телефон с поличным с кураторами обеих стран-агрессоров.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога. Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

