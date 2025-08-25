ТСН в социальных сетях

Киев
239
1 мин

В Киеве за деньги снимали военнообязанных с розыска ТЦК - подробности (фото)

Женщина предлагала «снять» с розыска ТЦК и организовать бронирование за деньги.

Наталия Магдык
Задержана

Задержана / © Национальная полиция Украины

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая за 19 тысяч долларов США предоставляла услуги по незаконному снятию военнообязанных с розыска и организации фиктивного трудоустройства в собственной компании.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram.

По данным ведомства, директор частной фирмы, пользуясь связями с должностными лицами территориальных центров комплектования и социальной поддержки, предлагала призывникам дистанционно снять их с воинского учета и оформить фиктивное трудоустройство в своей компании за вознаграждение.

За такие незаконные услуги злоумышленница требовала 19 тысяч долларов, что примерно соответствует 800 тысячам гривен.

/ © Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность предпринимательницы и задержали ее в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения оговоренной суммы средств от клиента.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве полиция задержала женщину, которая за 4 тысячи долларов обещала снять военнообязанного с розыска ТЦК. Женщина уверяла, что имеет влияние на работников одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки и может помочь в исключении мужчины из розыска.

