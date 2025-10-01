- Дата публикации
Киев
788
2 мин
В Киеве за $3 млн продают роскошную квартиру "Пшонка-стайл" (видео)
В Киеве показали квартиру класса «люкс», выставленную на продажу за 3 млн долл. Золотистые розетки, лепнина и даже санузел — этот дизайн шокировал Сеть.
В Киеве в жилом комплексе Regent Hill выставлена на продажу пятикомнатная квартира стоимостью 3 млн долл. Жилье площадью 350 кв. м особенно придется по вкусу тем, кто ценит золото и хочет, чтобы все выглядело «богато».
Презентацию роскошных апартаментов организовал блогер Денис Неижко.
Видеообзор «золотой» квартиры за 3 млн долл. появился на странице одного из ведущих киевских агентств недвижимости в соцсети.
«Сказать, что здесь очень много золота — это не сказать ничего», — прокомментировал блогер.
Как видно из видео, золотом в жилье украшено почти все: от стен и рам на них до потолочной лепнины и ножек столов. Декор в золотых оттенках есть даже у кухонного гарнитура и санузла.
Апартаменты отличаются просторными комнатами с высокими потолками, итальянской мебелью, многочисленными зеркалами, стеклянными элементами, изысканными люстрами и картинами. Даже розетки украшены золотом.
С балкона открывается панорама на Днепр, а в одной из спален установлен большой зеркальный шкаф.
В квартире предусмотрена просторная ванная комната, гостевой санузел, вместительная гардеробная из ценного дерева и другие признаки жизни класса «люкс».
Аренда таких апартаментов стоит 12 тыс. долл. в месяц.
В комментариях пользователи отметили отсутствие телевизора, а некоторые в шутку назвали стиль оформления «Пшонка-стайл», напомнив о бывшем генпрокуроре Викторе Пшонке, известном своим пристрастием к золоту.
К слову, в Печерском районе Киева продают дом за 18 млн долл. Он расположен в самой элитной локации столицы — «Царском селе». В доме есть 17 комнат и его площадь достигает 777 кв. м.