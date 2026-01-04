ТСН в социальных сетях

В Киеве взорвался внедорожник: есть пострадавшие

На место происшествия отправились все необходимые службы. В полиции деталей пока не сообщают.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Полиция выясняет все детали инцидента

Полиция выясняет все детали инцидента / © Национальная полиция Украины

Сегодня, 4 января, в Оболонском районе Киева взорвался автомобиль.

Об этом сообщили в полиции.

«По предварительной информации, в результате происшествия травмированы. На место направлены наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы», — говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе взорвался автомобиль — пострадал мужчина. СБУ открыла дело по статье о теракте.

