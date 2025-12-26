ТСН в социальных сетях

Киев
581
1 мин

В Киеве взорвался автобус: что стало причиной

В Подольском районе Киева взорвался автобус №103. Полиция выясняет причины взрыва.

Руслана Сивак Александр Марущак
Полиция (иллюстративная фотография)

Полиция (иллюстративная фотография) / © Getty Images

Сегодня, 26 декабря, вечером в Киеве произошел взрыв в одном из автобусов. Предварительно по данным полиции пострадавших нет. Взрыв произошел в автобусе №103, обслуживаемом КП «Киевпасстранс».

ТСН.ua узнал подробности этого инцидента.

По убеждению транспортников, подвижной состав был исправен и готовился к выезду на маршрут. В это время и раздался взрыв. Известно, что в момент взрыва в салоне не было пассажиров.

«Пассажиры не пострадали. От взрыва, водитель 1985 года рождения, имеет дезориентированное состояние. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и следователи», — рассказали в полиции Киева.

Из своих источников в правоохранительных органах ТСН.ua стало известно, что предварительно причиной взрыва мог быть газовый баллон. Но пока эта версия официально не комментируется.

Напомним, в Подольском районе столицы произошел взрыв пассажирского автобуса. Предварительно без пострадавших. Полиция выясняет все обставить инцидента.

В соцсетях распространялось видео с поврежденным автобусом на жилом массиве Виноградарь в Подольском районе столицы. По предварительной информации из соцсетей, в транспортном средстве мог произойти взрыв.

