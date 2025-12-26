- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 581
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве взорвался автобус: что стало причиной
В Подольском районе Киева взорвался автобус №103. Полиция выясняет причины взрыва.
Сегодня, 26 декабря, вечером в Киеве произошел взрыв в одном из автобусов. Предварительно по данным полиции пострадавших нет. Взрыв произошел в автобусе №103, обслуживаемом КП «Киевпасстранс».
ТСН.ua узнал подробности этого инцидента.
По убеждению транспортников, подвижной состав был исправен и готовился к выезду на маршрут. В это время и раздался взрыв. Известно, что в момент взрыва в салоне не было пассажиров.
«Пассажиры не пострадали. От взрыва, водитель 1985 года рождения, имеет дезориентированное состояние. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и следователи», — рассказали в полиции Киева.
Из своих источников в правоохранительных органах ТСН.ua стало известно, что предварительно причиной взрыва мог быть газовый баллон. Но пока эта версия официально не комментируется.
В соцсетях распространялось видео с поврежденным автобусом на жилом массиве Виноградарь в Подольском районе столицы. По предварительной информации из соцсетей, в транспортном средстве мог произойти взрыв.