- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 18
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве выросло количество жертв российской массированной атаки
В Киеве возросло количество жертв российской комбинированной массированной атаки дронами и ракетами в ночь на 28 августа — подтверждена гибель 23 человек.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, 28 августа российские войска нанесли мощный комбинированный удар по столице и области, использовав одновременно ударные дроны и ракеты. Под обстрелы попали жилые кварталы, частные дома и инфраструктура.
Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки по Киеву стали четверо детей, двое из которых скончались в больнице.
Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа «Shahed», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».