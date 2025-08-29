В Киеве выросло количество жертв российской массированной атаки

Киев / © Associated Press

В Киеве возросло количество жертв российской комбинированной массированной атаки дронами и ракетами в ночь на 28 августа — подтверждена гибель 23 человек.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, 28 августа российские войска нанесли мощный комбинированный удар по столице и области, использовав одновременно ударные дроны и ракеты. Под обстрелы попали жилые кварталы, частные дома и инфраструктура.

Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки по Киеву стали четверо детей, двое из которых скончались в больнице.

Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа «Shahed», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».