В Киеве выросло количество жертв российской атаки: есть раненые медики

Дрон / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Стало известно о трех погибших в столице в результате российской атаки.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, медики оказали помощь всем пострадавшим, троих из них доставили в больницы.

В Дарницком районе, где БпЛА попал в жилой дом, произошло повторное попадание. Погиб один медик и раненые медработники. Все они приехали оказывать помощь людям.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко проинформировал, что в Деснянском районе враждебная цель упала на территории оздоровительного заведения.

Обновлено:

По его информации, 13 человек ранены.

По предварительной информации, в отдельных районах столицы из-за взрывов зафиксированы перебои с электроснабжением и водой. Ситуация уточняется, на местах трудятся все профильные службы.

Также сообщается, что на город продолжают двигаться несколько групп ракет типа "Калибр". Жителей призывают не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.

Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.