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- Киев
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В Киеве выросло количество пострадавших в результате российской атаки: озвученный район
Россияне совершили массированную атаку на Киев, есть пострадавшие.
В настоящее время зафиксировано 16 пострадавших в столице в результате российского удара 17 июня 2025 года.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.
Больше всего – в Соломенском районе.
Также к медикам обратились двое пострадавших в Дарницком и один в Днепровском районе. Им оказали помощь.
Во время атаки на Киев в Соломенском районе в доме, напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, скончался 62-летний гражданин США. Медики констатировали клиническую смерть – биологическую смерть.
В общей сложности сейчас фиксируем последствия атаки на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Наши спасатели делают все, чтобы минимизировать последствия.
Пока опасность сохраняется. Фиксируются цели на подступах к Киеву. Также фиксируются новые группы вражеских дронов в других регионах, которые могут идти на столицу.
Сохраняется также ракетная опасность.
Киевляне, оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги!