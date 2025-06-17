В Киеве выросло количество пострадавших в результате российской атаки: озвученный район

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В настоящее время зафиксировано 16 пострадавших в столице в результате российского удара 17 июня 2025 года.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

Больше всего – в Соломенском районе.

Также к медикам обратились двое пострадавших в Дарницком и один в Днепровском районе. Им оказали помощь.

Во время атаки на Киев в Соломенском районе в доме, напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, скончался 62-летний гражданин США. Медики констатировали клиническую смерть – биологическую смерть.

В общей сложности сейчас фиксируем последствия атаки на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах.

Реклама

Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Наши спасатели делают все, чтобы минимизировать последствия.

Пока опасность сохраняется. Фиксируются цели на подступах к Киеву. Также фиксируются новые группы вражеских дронов в других регионах, которые могут идти на столицу.

Сохраняется также ракетная опасность.

Киевляне, оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги!