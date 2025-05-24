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- Киев
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В Киеве выросло количество пострадавших в результате российской атаки
В результате атаки РФ на Киев пришлось госпитализировать местных жителей.
24 мая в Киеве выросло количество пострадавших в результате российской атаки на столицу.
Об этом сообщает мэр Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.
Зафиксировано падение отломков в Оболонском районе.
Число пострадавших от вражеской атаки выросло до 8 человек.
Также обломки рухнули в Шевченковском районе столицы.
В Соломенском районе четверо пострадавших.
Об этом заявил в сообщении в соцсетях глава Киевской МВА Тимур Ткаченко .
В то же время, мониторинговые каналы информируют, что около 25 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины.
Тем временем в Киеве раздаются очередные взрывы. Еще около 10 БПЛА летят по направлению к столице.
Напомним, что Украину атаковали вражеские дроны: где летают .
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками ночью.