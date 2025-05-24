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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве выросло количество пострадавших в результате российской атаки

В результате атаки РФ на Киев пришлось госпитализировать местных жителей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Киев

Атака на Киев / © ТСН.ua

24 мая в Киеве выросло количество пострадавших в результате российской атаки на столицу.

Об этом сообщает мэр Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

  • Зафиксировано падение отломков в Оболонском районе.

  • Число пострадавших от вражеской атаки выросло до 8 человек.

  • Также обломки рухнули в Шевченковском районе столицы.

  • В Соломенском районе четверо пострадавших.

Об этом заявил в сообщении в соцсетях глава Киевской МВА Тимур Ткаченко .

В то же время, мониторинговые каналы информируют, что около 25 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины.

Тем временем в Киеве раздаются очередные взрывы. Еще около 10 БПЛА летят по направлению к столице.

Напомним, что Украину атаковали вражеские дроны: где летают .

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками ночью.

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