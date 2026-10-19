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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве выросло количество пострадавших от атаки РФ: погибла 21-летняя девушка

В результате российской атаки на столицу погибла молодая девушка. Число пострадавших возросло до трех, двое из них находятся в больницах.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В Киеве возросло количество пострадавших в результате российской атаки . По обновленным данным, ранения получили три человека, еще один человек погиб.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

По его словам, жертвой российского удара стала 21-летняя девушка.

Пока известно о трех пострадавших. Два из них находятся на стационарном лечении в городских больницах.

Напомним, ранее Кличко сообщал о попадании предварительно в здание медицинского центра в Деснянском районе столицы. В Днепровском районе зафиксировали попадание в нежилое здание.

На местах российских ударов работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

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