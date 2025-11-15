ТСН в социальных сетях

В Киеве выросло количество погибших: в больнице скончалась еще одна жертва

Спасатели спустя сутки закончили поиски на месте удара по жилому дому.

Елена Капник
Атака на Киев 14 ноября.

Атака на Киев 14 ноября. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В Киеве выросло количество погибших из-за массированной атаки агрессорки России ночью 14 ноября. По состоянию на сегодняшнее утро известно о семи жертвах.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Стало известно, что сегодня утром в больнице скончалась пожилая женщина, пострадавшая во время обстрела 14 ноября. Число погибших киевлян от рук российских террористов составляет семь человек", - подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, вдова первой жертвы Чернобыльской катастрофы Наталья Ходемчук пострадала в результате вчерашних российских обстрелов Киева. Она в больнице с существенными ожогами. Повреждены также помещения Героя Украины — инженера Чернобыльской АЭС Алексея Ананенко.

Напомним, сегодня утром в ГСЧС сообщили, что в Деснянском районе Киева завершили поисково-спасательные работы на месте прилета дрона по девятиэтажке. По состоянию на 07:00 было известно, что погибли шесть жителей этого дома.

