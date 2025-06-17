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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве выросло количество погибших из-за атаки РФ

По информации властей, на месте прилета в Соломенском районе продолжаются спасательные работы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Киев 17 июня.

Атака на Киев 17 июня. / © Associated Press

Россия совершила массированную атаку на Киев ночью 17 июня. Число погибших в столице растет.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Предварительно, уже 14 погибших в Киеве. Информация будет уточняться", - подчеркнул чиновник.

Между тем в Сети появилось видео, как спасатели достали уцелевшую женщину из-под завалов в Соломенском районе. На месте атаки продолжаются спасательные работы, ведь под завалами могут быть еще люди.

Заметим, сейчас известно о 44 раненых в Киеве.

Напомним, ночью 17 июня РФ совершила мощную атаку на Киев. В частности, на Соломенке атаковано две многоэтажки. На одной из локаций возник пожар, а на другой – произошло разрушение конструкций многоэтажки.

Кроме того, по информации СМИ, повреждены общежития Киевского авиационного института. Зафиксированное попадание ударными беспилотниками в 10-е общежитие, еще в трех взрывных волнах повредило окна.

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