В Киеве и области ввели экстренные отключения света: что известно (обновлено)

Отключение электричества в Киеве / © ТСН.ua

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В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Ограничения ввели по распоряжению НЭК «Укрэнерго».

Об этом сообщили в ДТЭК.

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«Во время экстренных отключений графики не действуют», — отметили в компании.

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В ДТЭК отметили, что о дальнейших изменениях в ситуации будут сообщать дополнительно.

Впоследствии экстренные отключения электроэнергии были введены также в Киевской области. По сообщению ДТЭК, по решению «Укрэнерго» ограничения были введены в Броварском, Бучанском, Вышгородском и Бориспольском районах.

Напомним, вчера, 7 октября, из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в отдельных регионах Украины были вынуждены ввести аварийные отключения электроэнергии.

В Киеве из-за проблем с электроснабжением были частично обесточены водопроводные насосные станции, в результате чего на правом берегу города возникли перебои с водоснабжением.

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