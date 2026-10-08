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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве и области ввели экстренные отключения света: что известно (обновлено)

В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии по распоряжению «Укрэнерго». Обычные графики отключений электроэнергии в настоящее время не действуют.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Отключение электричества в Киеве

Отключение электричества в Киеве / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Ограничения ввели по распоряжению НЭК «Укрэнерго».

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Во время экстренных отключений графики не действуют», — отметили в компании.

В ДТЭК отметили, что о дальнейших изменениях в ситуации будут сообщать дополнительно.

Впоследствии экстренные отключения электроэнергии были введены также в Киевской области. По сообщению ДТЭК, по решению «Укрэнерго» ограничения были введены в Броварском, Бучанском, Вышгородском и Бориспольском районах.

Напомним, вчера, 7 октября, из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в отдельных регионах Украины были вынуждены ввести аварийные отключения электроэнергии.

В Киеве из-за проблем с электроснабжением были частично обесточены водопроводные насосные станции, в результате чего на правом берегу города возникли перебои с водоснабжением.

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