В Киеве введены экстренные отключения света

В ночь на 9 января Россия ударила по Киеву. Поэтому ситуация в энергосистеме города ухудшилась.

Часть столицы – без света

На левом берегу Киева из-за массированной атаки применены экстренные отключения.

Об этом сообщил ДТЭК.

«По приказу НЭК „Укрэнерго“ введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений не действуют. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать энергосистему», — говорится на сайте ДТЭК Киевские электросети.

На правом берегу продолжают действовать график

Энергетики уже работают, чтобы вернуть свет и тепло в дома киевлян. В первую очередь пытаемся заживить критическую инфраструктуру столицы.

Напомним, в результате комбинированной воздушной атаки россиян на Киев погибли четыре человека, еще 19 пострадали, 14 из них медики госпитализировали. В некоторых районах столицы перебои с электроснабжением и водой.

