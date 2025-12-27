- Дата публикации
-
- Категория
Киев
- Количество просмотров
- 349
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве введены экстренные отключения света
В столице начались перебои со светом и теплоснабжением.
Сегодня, 27 декабря, в Киеве применены экстренные отключения света из-за комбинированной атаки.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
«Почасовые графики во время экстренных отключений не действуют, — говорится в сообщении.
Корреспондент ТСН.ua отметила также, что на левом берегу столицы исчезли света и теплоснабжение.
В ДТЭК уточнили: «Левый берег Киева — применены экстренные отключения. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем Телеграмм-канале».
Ранее сообщалось, что в Киеве после атаки РФ изменено движение общественного транспорта, часть маршрутов не работает.
Также возникли пожары, по меньшей мере, в четырех районах, повреждены 24-этажный и 18-этажный жилые дома.
Число пострадавших от российских обстрелов по столице возросло до пяти, сообщил мэр Виталий Кличко.