Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
349
Время на прочтение
1 мин

В Киеве введены экстренные отключения света

В столице начались перебои со светом и теплоснабжением.

Автор публикации
Анастасия Павленко
В Киеве введены экстренные отключения света

© Getty Images

Сегодня, 27 декабря, в Киеве применены экстренные отключения света из-за комбинированной атаки.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Почасовые графики во время экстренных отключений не действуют, — говорится в сообщении.

Корреспондент ТСН.ua отметила также, что на левом берегу столицы исчезли света и теплоснабжение.

В ДТЭК уточнили: «Левый берег Киева — применены экстренные отключения. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем Телеграмм-канале».

Ранее сообщалось, что в Киеве после атаки РФ изменено движение общественного транспорта, часть маршрутов не работает.

Также возникли пожары, по меньшей мере, в четырех районах, повреждены 24-этажный и 18-этажный жилые дома.

Число пострадавших от российских обстрелов по столице возросло до пяти, сообщил мэр Виталий Кличко.

Дата публикации
Количество просмотров
349
Следующая публикация

