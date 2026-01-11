В Киеве вспыхнул масштабный пожар: что горит

Пожар в Киеве

В Киеве вспыхнул масштабный пожар. В сети публикуют кадры с поднимающимся над жилыми кварталами сырым дымом. Возгорание произошло в жилом доме по улице Шулявской.

Об этом сообщает ТСН.ua.

В столичной государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтверждают, что возгорание произошло в квартире на пятом этаже.

«Пожар вспыхнул на пятом этаже с распространением огня через балконы до седьмого этажа. На месте уже работают спасатели. Продолжается ликвидация пламени», — сообщили нам в столичных ГСЧС.

О пострадавших или травмированных пока нет информации.

Ранее говорилось, что в Киеве вспыхнул масштабный пожар в Соломенском районе. Загорелось трехэтажное складское помещение.

«Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Горит третий этаж и крыша здания. Ликвидация пожара продолжается. Задействовано 10 единиц техники и 40 спасателей. Предварительно без пострадавших», — сообщили ТСН.ua в столичной ГСЧС.