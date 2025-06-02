В Киеве вспыхнул маршрутный автобус: что известно (обновлено)

Реклама

В Киеве 2 июня загорелся маршрутный автобус. Событие произошло на Броварском проспекте.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Дата публикации 10:57, 02.06.25 Количество просмотров 31 В Киеве вспыхнул маршрутный автобус

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

Реклама

Как сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров, по состоянию на 10.23 пожар был ликвидирован.

"На проезжей части со стороны парка Киото горело маршрутное такси. Уже пожар был ликвидирован. То есть нет информации о пострадавших", - рассказал Петров ТСН.ua.

Напомним, утром 2 июня на Оболони в Киеве загорелся пожар. Сетью распространяются кадры, на которых будто пылает ТРЦ DREAM.

ГСЧС Киева подтверждает факт пожара. Однако отмечается, что загорелись мусорные контейнеры у части ТРЦ, которая называется DREAM Yellow. Спасатели уже на месте, они ликвидируют огонь.

Реклама

На месте пожарные установили, что произошло возгорание мусора в пластиковых контейнерах, расположенных в технологическом кармане здания ТРЦ.

Пожар локализован в 08:33 на площади 1,5 кв. м и ликвидирован в 08:46.

«В результате происшествия никто не пострадал», — акцентировали в ГСЧС.