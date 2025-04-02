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- Киев
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В Киеве временно закроют шесть станций метро: что известно
С 7 апреля возобновят обычный режим работы метро.
В Киеве 5 и 6 апреля из-за ремонтных работ на Дарницком путепроводе движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро между станциями «Лесная» и «Днепр» будет приостановлено.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Поезда будут курсировать только на участке от «Академгородка» до «Арсенальной» по графику выходного дня. Для перевозки пассажиров на закрытом участке будет работать дополнительный автобусный маршрут №1 с интервалом до 10 минут.
Маршрут автобуса №1М:
по направлению к центру — от «Лесной» через Броварской проспект, Днепровский спуск, Аллею Героев Крут до «Арсенальной»;
в обратном направлении — по тому же пути, но с объездом участка между «Дарницей» и «Черниговской» через улицу Андрея Малышко.
Также будет увеличено количество трамваев №8, №27 и автобусов №118 на смежных маршрутах.
Ремонтные работы будут включать демонтаж балок пролетных строений путепровода. Поэтому для безопасности пассажиров будут временно закрыты все наземные станции на этом участке.
С 7 апреля движение метрополитена на Святошинско-Броварской линии возобновится в полном объеме.
Напомним, в Киеве на некоторых дорогах разрешат движение до 80 км/ч.