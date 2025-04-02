В Киеве временно закроют шесть станций метро: что известно

Ремонт в метро Киева / © ТСН.ua

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В Киеве 5 и 6 апреля из-за ремонтных работ на Дарницком путепроводе движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро между станциями «Лесная» и «Днепр» будет приостановлено.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Поезда будут курсировать только на участке от «Академгородка» до «Арсенальной» по графику выходного дня. Для перевозки пассажиров на закрытом участке будет работать дополнительный автобусный маршрут №1 с интервалом до 10 минут.

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Маршрут автобуса №1М:

по направлению к центру — от «Лесной» через Броварской проспект, Днепровский спуск, Аллею Героев Крут до «Арсенальной»;

в обратном направлении — по тому же пути, но с объездом участка между «Дарницей» и «Черниговской» через улицу Андрея Малышко.

Также будет увеличено количество трамваев №8, №27 и автобусов №118 на смежных маршрутах.

Ремонтные работы будут включать демонтаж балок пролетных строений путепровода. Поэтому для безопасности пассажиров будут временно закрыты все наземные станции на этом участке.

С 7 апреля движение метрополитена на Святошинско-Броварской линии возобновится в полном объеме.

В Киеве на два дня остановят движение метро между станциями «Днепр» и «Лесная» / © КМДА

Напомним, в Киеве на некоторых дорогах разрешат движение до 80 км/ч.