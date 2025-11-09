В Киеве временно остановлен фуникулер: почему так произошло

Фуникулер в Киеве / © Pixabay

Реклама

В Киеве временно остановлен фуникулер из-за стабилизационного отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА в Telegram.

«В связи со стабилизационным отключением электроэнергии временно не работает фуникулер. После восстановления подачи напряжения его работу восстановят в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Реклама

Что известно о киевском фуникулере

Киевский фуникулер был открыт 7 мая 1905 г. Он соединяет исторический район столицы — Подол с верхней частью города. Фуникулер работает на канатной тяге с двумя вагончиками, которые движутся одновременно в противоположных направлениях.

За более чем столетие существования он три раза подвергался капитальным обновлениям — в 1928, 1958 и 1984 годах.

Киевский фуникулер — не только транспортное средство, но и историческая достопримечательность, которую ежедневно используют сотни киевлян и туристов, а также один из немногих таких фуникулеров в Европе.

Напомним, ранее мы писали о том, что во многих регионах Украины сейчас действуют графики отключения электроэнергии.