- Киев
- 57
- 1 мин
В Киеве временно остановлен фуникулер: почему так произошло
Киевский фуникулер приостановили, из-за сложной ситуации.
В Киеве временно остановлен фуникулер из-за стабилизационного отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА в Telegram.
«В связи со стабилизационным отключением электроэнергии временно не работает фуникулер. После восстановления подачи напряжения его работу восстановят в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Что известно о киевском фуникулере
Киевский фуникулер был открыт 7 мая 1905 г. Он соединяет исторический район столицы — Подол с верхней частью города. Фуникулер работает на канатной тяге с двумя вагончиками, которые движутся одновременно в противоположных направлениях.
За более чем столетие существования он три раза подвергался капитальным обновлениям — в 1928, 1958 и 1984 годах.
Киевский фуникулер — не только транспортное средство, но и историческая достопримечательность, которую ежедневно используют сотни киевлян и туристов, а также один из немногих таких фуникулеров в Европе.
