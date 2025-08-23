В Киеве вражеский дрон упал прямо на дорогу: мэр сообщил детали

ПВО Киева отбивало «Шахеды» / © ТСН

В Киеве российский дрон упал прямо на дорогу. Это произошло в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«По предварительной информации, в Соломенском районе вражеский БПЛА упал на дорогу. Возгорания нет», — уточнил мэр.

Кличко сообщил, что экстренные службы направляются на место.

Перед этим в Киеве и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников. В столице работала ПВО и слышались мощные взрывы.