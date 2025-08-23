- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1185
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве вражеский дрон упал прямо на дорогу: мэр сообщил детали
Экстренные службы направляются на место падения российского беспилотника в Соломенском районе.
В Киеве российский дрон упал прямо на дорогу. Это произошло в Соломенском районе столицы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
«По предварительной информации, в Соломенском районе вражеский БПЛА упал на дорогу. Возгорания нет», — уточнил мэр.
Кличко сообщил, что экстренные службы направляются на место.
Перед этим в Киеве и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников. В столице работала ПВО и слышались мощные взрывы.