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- Киев
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В Киеве возросло количество пострадавших в результате атаки беспилотниками
Россияне атакуют Киев беспилотниками.
В ночь на 17 июня 2025 года россияне атаковали Киев: в Святошинском районе горят складские помещения. Все службы на месте.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.
Вызов медиков в Дарницком районе.
В Святошинском уже 9 пострадавших. Четырех госпитализировали. Пятерым оказали помощь на месте.
В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на двух локациях. По одному адресу пожар.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
В некоторых районах столицы перебои с электроэнергией. Информация проверяется и уточняется.
Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО .