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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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В Киеве возросло количество пострадавших в результате атаки беспилотниками

Россияне атакуют Киев беспилотниками.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дроны

Дроны / © ТСН.ua

В ночь на 17 июня 2025 года россияне атаковали Киев: в Святошинском районе горят складские помещения. Все службы на месте.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

  • Вызов медиков в Дарницком районе.

  • В Святошинском уже 9 пострадавших. Четырех госпитализировали. Пятерым оказали помощь на месте.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на двух локациях. По одному адресу пожар.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

  • В некоторых районах столицы перебои с электроэнергией. Информация проверяется и уточняется.

Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО .

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