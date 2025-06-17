В Киеве возросло количество пострадавших в результате атаки беспилотниками

Дроны / © ТСН.ua

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В ночь на 17 июня 2025 года россияне атаковали Киев: в Святошинском районе горят складские помещения. Все службы на месте.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

Вызов медиков в Дарницком районе.

В Святошинском уже 9 пострадавших. Четырех госпитализировали. Пятерым оказали помощь на месте.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на двух локациях. По одному адресу пожар.

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Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В некоторых районах столицы перебои с электроэнергией. Информация проверяется и уточняется.

Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО .