- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве возросло количество пострадавших от атаки 10 июля
Среди пострадавших из-за атаки на Киев — двое несовершеннолетних.
Количество пострадавших в Киеве в результате российской ракетно-дроновой атаки в ночь на 10 июля возросло до 28.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
«По состоянию на 08:00 количество пострадавших в результате вражеского обстрела 10 июля возросло до 28 человек, среди них уже двое несовершеннолетних», — указано в заявлении.
Напомним, в ночь на 10 июля российская армия в очередной раз атаковала Киев, применив для этого ракеты и беспилотники. Из-за вражеских ударов погибли два человека. В ряде районов города были повреждены жилые многоэтажки, офисы, гаражный кооператив, административные помещения и склады, вспыхнули пожары.