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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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В Киеве возросло количество пострадавших от атаки 10 июля

Среди пострадавших из-за атаки на Киев — двое несовершеннолетних.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Последствия атаки на Киев 10 июля

Последствия атаки на Киев 10 июля / © Associated Press

Количество пострадавших в Киеве в результате российской ракетно-дроновой атаки в ночь на 10 июля возросло до 28.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«По состоянию на 08:00 количество пострадавших в результате вражеского обстрела 10 июля возросло до 28 человек, среди них уже двое несовершеннолетних», — указано в заявлении.

Напомним, в ночь на 10 июля российская армия в очередной раз атаковала Киев, применив для этого ракеты и беспилотники. Из-за вражеских ударов погибли два человека. В ряде районов города были повреждены жилые многоэтажки, офисы, гаражный кооператив, административные помещения и склады, вспыхнули пожары.

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