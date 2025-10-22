- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 495
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве возросло количество пострадавших из-за атаки: сколько детей
Медики госпитализировали девять пострадавших в Киеве из-за российской атаки, остальные люди лечатся амбулаторно.
Количество пострадавших в Киеве из-за российской атаки 22 октября возросло до 30-ти. Пятеро из пострадавших — дети.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По данным главы столицы, на сейчас в результате вражеской атаки на Киев известно о 30 пострадавших, среди которых оказались пятеро детей.
Медики госпитализировали девять пострадавших, в том числе четырех детей. Все остальные находятся на амбулаторном лечении.
Напомним, в ночь на 22 октября и утром российские войска массированно атаковали Киев. Власти информировали о повреждениях в Соломенском, Днепровском, Печерском и Дарницком районах.
Из-за атаки на Киев погибли два человека и до этого момента сообщалось о 29 пострадавших.