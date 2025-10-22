ТСН в социальных сетях

Киев
495
1 мин

В Киеве возросло количество пострадавших из-за атаки: сколько детей

Медики госпитализировали девять пострадавших в Киеве из-за российской атаки, остальные люди лечатся амбулаторно.

Ирина Лабьяк
Повреждения в Киеве из-за российской такой 22 октября

Дополнено новыми материалами

Количество пострадавших в Киеве из-за российской атаки 22 октября возросло до 30-ти. Пятеро из пострадавших — дети.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным главы столицы, на сейчас в результате вражеской атаки на Киев известно о 30 пострадавших, среди которых оказались пятеро детей.

Медики госпитализировали девять пострадавших, в том числе четырех детей. Все остальные находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, в ночь на 22 октября и утром российские войска массированно атаковали Киев. Власти информировали о повреждениях в Соломенском, Днепровском, Печерском и Дарницком районах.

Из-за атаки на Киев погибли два человека и до этого момента сообщалось о 29 пострадавших.

495
