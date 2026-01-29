В Киеве возобновляют обучение: когда дети пойдут в школу

Киевские школы возобновляют обучение / © pexels.com

Со 2 февраля школы Киева возобновляют образовательный процесс. Формат обучения — очный, дистанционный или смешанный — будет определять каждое заведение самостоятельно, учитывая ситуацию, наличие тепла и электроснабжения.

Об этом сообщает КГГА.

Заведения, определенные опорными пунктами, будут работать в формате, выбранном педагогическими советами. В случае чрезвычайной ситуации обучение будет оперативно переводиться в дистанционный режим.

До 30 января руководители школ проинформируют родителей и учащихся об избранном формате. Семьи смогут выбирать наиболее безопасный и комфортный для себя способ участия в образовательном процессе.

Решение было принято после оценки ситуации в киевских школах и с учетом того, как обстрелы повлияли на работу энергосистемы.

Почему были каникулы в Киеве

Напомним, каникулы в киевских школах ввели из-за сложной энергетической ситуации после массированных российских атак.

Из-за обстрелов были повреждены объекты энергосистемы, во многих школах возникли проблемы с отоплением, электроснабжением и Интернетом.

Город временно приостановил обучение, чтобы обезопасить детей и дать время стабилизировать работу энергетики и подготовить школы к дальнейшему образовательному процессу.

Тем временем в Украину идет похолодание. В ближайшие 3–5 дней в Украине будет наблюдаться переменная погода с осадками и морозом до -11.

Напомним, Киев не получал никакого подтверждения от России о якобы договоре о прекращении огня.

Об этом вроде бы говорил президент США Дональд Трамп, а также так называемые «военные корреспонденты». Они рассказывали о якобы введенном « энергетическом перемирии».