В Киеве возобновляют обучение: когда дети пойдут в школу
Киевские школы возобновляют обучение со 2 февраля. Родители смогут выбрать наиболее безопасный формат для детей: очный, дистанционный или смешанный.
Со 2 февраля школы Киева возобновляют образовательный процесс. Формат обучения — очный, дистанционный или смешанный — будет определять каждое заведение самостоятельно, учитывая ситуацию, наличие тепла и электроснабжения.
Об этом сообщает КГГА.
Заведения, определенные опорными пунктами, будут работать в формате, выбранном педагогическими советами. В случае чрезвычайной ситуации обучение будет оперативно переводиться в дистанционный режим.
До 30 января руководители школ проинформируют родителей и учащихся об избранном формате. Семьи смогут выбирать наиболее безопасный и комфортный для себя способ участия в образовательном процессе.
Решение было принято после оценки ситуации в киевских школах и с учетом того, как обстрелы повлияли на работу энергосистемы.
Почему были каникулы в Киеве
Напомним, каникулы в киевских школах ввели из-за сложной энергетической ситуации после массированных российских атак.
Из-за обстрелов были повреждены объекты энергосистемы, во многих школах возникли проблемы с отоплением, электроснабжением и Интернетом.
Город временно приостановил обучение, чтобы обезопасить детей и дать время стабилизировать работу энергетики и подготовить школы к дальнейшему образовательному процессу.
