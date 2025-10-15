- Дата публикации
В Киеве возобновляют электро- и водоснабжение на правом берегу после аварии
Энергетики ликвидировали повреждения, а коммунальщики постепенно возобновляют снабжение света и воды потребителям правобережной части столицы.
В Киеве завершены основные аварийные работы после повреждения в энергосистеме города. Как сообщили в КГГА, специалисты уже возобновляют электроснабжение потребителям правого берега столицы.
В результате аварийной ситуации ранее пришлось снизить давление в системе водоснабжения до минимума, чтобы стабилизировать работу сети. В настоящее время «Киевводоканал» нормализует давление, и полноценное водоснабжение обещают восстановить в течение ближайших 2–3 часов.
Все коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть нормальное электро- и водоснабжение жителям столицы.
Напомним, что вечером, 14 октября, в трех районах Киева снова исчез свет. Также правый берег Киева остался с минимальным давлением воды.
Сегодня также Виталий Кличко призвал киевлян готовиться к тяжелой зиме и готовить запасы воды, продовольствия и зимней теплой одежды.