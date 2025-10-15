В Киеве возобновляют электро- и водоснабжение на правом берегу после аварии

Блэкаут / © ТСН.ua

В Киеве завершены основные аварийные работы после повреждения в энергосистеме города. Как сообщили в КГГА, специалисты уже возобновляют электроснабжение потребителям правого берега столицы.

В результате аварийной ситуации ранее пришлось снизить давление в системе водоснабжения до минимума, чтобы стабилизировать работу сети. В настоящее время «Киевводоканал» нормализует давление, и полноценное водоснабжение обещают восстановить в течение ближайших 2–3 часов.

Все коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть нормальное электро- и водоснабжение жителям столицы.

Напомним, что вечером, 14 октября, в трех районах Киева снова исчез свет. Также правый берег Киева остался с минимальным давлением воды.

Сегодня также Виталий Кличко призвал киевлян готовиться к тяжелой зиме и готовить запасы воды, продовольствия и зимней теплой одежды.