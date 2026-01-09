В Киеве возобновили водоснабжение: какая ситуация в городе после массированной атаки

Вода

В столице полностью возобновили подачу воды после массированного ночного обстрела. В то же время, около 50% жилых домов Киева все еще остаются без отопления.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

По информации Алексея Кулебы, чтобы уберечь сети от разрывов из-за морозов, коммунальщики приняли решение слить воду из систем отопления в обесточенных домах. По его словам, ситуация остается сложной, но контролируемой. В части районов тепло планируют вернуть уже в течение этих суток, тогда как на более сложных участках ремонт будет длиться дольше.

«Городские власти и коммунальные службы приняли решение спустить воду из систем отопления на время восстановительных работ. Это техническая процедура, которую необходимо совершить, чтобы вода не замерзла в трубах. Такое решение позволяет сохранить систему и после возобновления стабильного электроснабжения быстро и безопасно перезапустить отопление», — отметил Алексей Кулеба.

По словам Алексея Кулебы, все больницы города снабжены теплом благодаря использованию мобильных котельных. Сейчас над ликвидацией последствий обстрела совместно работают городские власти, Минэнерго и все профильные службы.

«Для поддержки жителей в столице развернуто более 1 200 пунктов несокрушимости», — отметил Алексей Кулеба.

Что известно о ситуации в Киеве?

Напомним, в Киеве после массированной атаки сложная ситуация. В городе отмечаются перебои с теплом и водой.

Россияне целенаправленно атаковали районные котельные в Киеве. В отдельных районах столицы произошли отключения света и перебои с водоснабжением и из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации.

На левом берегу Киева ввели экстренные отключения света. На правом берегу до этого момента электроснабжение оставалось плановым.

Также Виталий Кличко заявил, что части киевских многоэтажек планируют вернуть тепло уже сегодня вечером.