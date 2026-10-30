В Киеве возобновили движение по Южному мосту в обоих направлениях: какие ограничения действуют

Южный мост в Киеве / © КГГА

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В Киеве возобновили движение транспорта по Южному мосту с правого на левый берег. Проезд разрешен с ограничениями: только по одной полосе и для транспортных средств весом до 10 тонн.

Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.

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«С правого на левый берег Киева возобновлено движение транспорта по Южному мосту. Проезд осуществляется по одной полосе для транспортных средств весом до 10 тонн, в том числе легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

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Ранее о возобновлении движения по Южному мосту в обратном направлении — с левого на правый берег — сообщили в Киевской городской государственной администрации. Соответствующее решение было принято по результатам технического обследования сооружения и экспертизы Национального института развития инфраструктуры.

Таким образом, движение по Южному мосту возобновлено в обоих направлениях, однако транспорт может двигаться только по одной полосе. Ограничение по весу составляет до 10 тонн.

Напомним, в ночь на 27 октября армия РФ нанесла несколько ракетных ударов по Южный мост. Это уже четвертое попадание по переправе. Предыдущие атаки произошли 1, 2 и 22 октября.

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