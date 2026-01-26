- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 168
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве возобновили движение на одной из линий метро: что известно
Киевское метро вернулось к привычному режиму движения.
В Киеве восстановлено движение поездов метро на «красной» линии после длительной воздушной тревоги, которая парализовала общественный транспорт и вызвала транспортный коллапс.
Автобусы и другой наземный транспорт во время тревоги двигались ограниченно, проезжая мимо остановок, из-за чего на остановках образовались большие очереди и скопления людей.
Ситуацию осложнило то, что во время сигнала воздушной тревоги метро не курсировало через мост, из-за чего нагрузка на наземный транспорт значительно возросла.
Воздушная тревога длилась более трех часов, что повлекло значительные трудности для пассажиров и усложнило передвижение по городу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве поезда по красной линии метро курсировали с ограничениями между отдельными станциями.