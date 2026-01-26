В Киеве возобновили движение на одной из линий метро: что известно

Метро / © ТСН

Реклама

В Киеве восстановлено движение поездов метро на «красной» линии после длительной воздушной тревоги, которая парализовала общественный транспорт и вызвала транспортный коллапс.

Автобусы и другой наземный транспорт во время тревоги двигались ограниченно, проезжая мимо остановок, из-за чего на остановках образовались большие очереди и скопления людей.

Ситуацию осложнило то, что во время сигнала воздушной тревоги метро не курсировало через мост, из-за чего нагрузка на наземный транспорт значительно возросла.

Реклама

Воздушная тревога длилась более трех часов, что повлекло значительные трудности для пассажиров и усложнило передвижение по городу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве поезда по красной линии метро курсировали с ограничениями между отдельными станциями.