Киев
168
В Киеве возобновили движение на одной из линий метро: что известно

Киевское метро вернулось к привычному режиму движения.

Наталия Магдык
Метро

Метро / © ТСН

В Киеве восстановлено движение поездов метро на «красной» линии после длительной воздушной тревоги, которая парализовала общественный транспорт и вызвала транспортный коллапс.

Автобусы и другой наземный транспорт во время тревоги двигались ограниченно, проезжая мимо остановок, из-за чего на остановках образовались большие очереди и скопления людей.

Ситуацию осложнило то, что во время сигнала воздушной тревоги метро не курсировало через мост, из-за чего нагрузка на наземный транспорт значительно возросла.

Воздушная тревога длилась более трех часов, что повлекло значительные трудности для пассажиров и усложнило передвижение по городу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве поезда по красной линии метро курсировали с ограничениями между отдельными станциями.

