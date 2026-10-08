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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве возникли проблемы с водоснабжением: в каких районах может пропасть вода

В четырёх районах Киева зафиксировано снижение давления в водопроводной сети. В «Киевводоканале» объяснили причину и рассказали, когда ситуация стабилизируется.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Проблемы с водоснабжением в Киеве 8 октября

Проблемы с водоснабжением в Киеве 8 октября / © iStock

В правобережной части Киева возникли проблемы с водоснабжением. Из-за снижения напряжения в электросети на отдельных объектах водопроводной инфраструктуры наблюдаются перебои с электроснабжением.

Об этом сообщили в «Киевводоканале».

В настоящее время давление в водопроводной сети снижено в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы. В компании предупредили, что в отдельных домах вода может временно пропасть.

Стабильное водоснабжение обещают восстановить после нормализации электроснабжения объектов водоснабжения.

«Специалисты „Киевводоканала“ совместно с энергетиками работают над устранением проблемы и принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления стабильного водоснабжения», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве и области начались экстренные отключения электроэнергии по распоряжению «Укрэнерго». Обычные графики отключений электроэнергии в настоящее время не действуют.

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