Пожар на Позняках

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В Киеве на проспекте Петра Григоренко 11 мая 2025 года произошел масштабный пожар. Видео возгорания распространили местные телеграммы.

В ГСЧС Киева журналисту ТСН рассказали, что по предварительной информации загорелся мусор в мусоросборнике. Огонь перекинулся на соседние магазины на площади около 50 м².

Сообщается, что предварительно огонь начался в МАФе, после чего опрокинулся на соседние магазины.

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Дата публикации 10:42, 11.05.25 Количество просмотров 5 В Киеве возле метро Позняки произошел пожар — в ГСЧС рассказали детали

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, работающие сейчас над ликвидацией последствий пожара. По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Все меры безопасности были приняты своевременно, и ситуация находится под контролем.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове на рынке «Барабашово» загорелся пожар.