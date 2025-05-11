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- Киев
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В Киеве возле метро Позняки произошел пожар - в ГСЧС рассказали детали (фото)
Огонь распространился на один из магазинов.
В Киеве на проспекте Петра Григоренко 11 мая 2025 года произошел масштабный пожар. Видео возгорания распространили местные телеграммы.
В ГСЧС Киева журналисту ТСН рассказали, что по предварительной информации загорелся мусор в мусоросборнике. Огонь перекинулся на соседние магазины на площади около 50 м².
Сообщается, что предварительно огонь начался в МАФе, после чего опрокинулся на соседние магазины.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, работающие сейчас над ликвидацией последствий пожара. По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Все меры безопасности были приняты своевременно, и ситуация находится под контролем.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове на рынке «Барабашово» загорелся пожар.