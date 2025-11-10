- Дата публикации
В Киеве вор ограбил бывшего военного на колесном кресле: как его наказали
Сотрудники полиции обнаружили и задержали 32-летнего киевлянина, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
В Киеве вор ограбил бывшего военного на колесном кресле. Событие произошло возле одного из магазинов в Дарницком районе столицы.
Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.
Потерпевший — 28-летний бывший военнослужащий, потерявший концовку в боях на фронте и находившийся на реабилитации в Киеве. У магазина к нему подошел незнакомец и завязал разговор. Когда мужчина достал кошелек, чтобы сосчитать деньги перед покупкой, нападающий выхватил из него 5 тысяч гривен и бросился бежать.
На поиски злоумышленника были задействованы оперативники и работники криминального анализа Дарницкого управления полиции. Они обнаружили и задержали 32-летнего киевлянина, уже неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Следователи под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 186 УК Украины — грабеж, совершенный в условиях военного положения. По решению суда на время следствия подозреваемый находился под стражей.
На днях столичный суд, учитывая доказательства, собранные следствием, и несостоявшееся ранее наказание за совершение мошенничества назначил обвиняемому окончательное наказание в виде восьми лет лишения свободы. Злоумышленник проведет восемь лет за решеткой.
Напомним, в Киеве на Печерске двое мужчин с ножом и отверткой напали на раненого военного.