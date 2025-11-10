В Киеве вор ограбил бывшего военного на колесном кресле: как его наказали

Вор, ограбивший бывшего военного на колесном колесе / © Полиция Киева

В Киеве вор ограбил бывшего военного на колесном кресле. Событие произошло возле одного из магазинов в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

Потерпевший — 28-летний бывший военнослужащий, потерявший концовку в боях на фронте и находившийся на реабилитации в Киеве. У магазина к нему подошел незнакомец и завязал разговор. Когда мужчина достал кошелек, чтобы сосчитать деньги перед покупкой, нападающий выхватил из него 5 тысяч гривен и бросился бежать.

На поиски злоумышленника были задействованы оперативники и работники криминального анализа Дарницкого управления полиции. Они обнаружили и задержали 32-летнего киевлянина, уже неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следователи под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 186 УК Украины — грабеж, совершенный в условиях военного положения. По решению суда на время следствия подозреваемый находился под стражей.

На днях столичный суд, учитывая доказательства, собранные следствием, и несостоявшееся ранее наказание за совершение мошенничества назначил обвиняемому окончательное наказание в виде восьми лет лишения свободы. Злоумышленник проведет восемь лет за решеткой.

