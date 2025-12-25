В Киеве вооруженные мужчины захватили в заложники таксиста: подробности и фото

Машина такси, которую захватили нападавшие / © Полиция Киева

В Киеве двое мужчин пригрозили таксисту пистолетом и заставили его бесплатно возить их по городу. Во время задержания они угрожали полицейскому.

Об этом инциденте, который произошел поздно вечером 24 декабря, сообщили в полиции Киева.

Как установили правоохранители, в Шевченковском районе столицы двое мужчин подошли к водителю такси, который ждал пассажира в салоне автомобиля, сели в его транспортное средство и угрожая пистолетом заставили тронуться с места.

«В течение длительного времени водитель был вынужден ездить по городу и выполнять указания нападавших, которые использовали автомобиль для собственных дел. Около полуночи, находясь в районе Нивок, водитель заметил экипаж полиции и, воспользовавшись случаем, обратился к правоохранителям за помощью», — рассказали в полиции.

Во время общения с полицейскими один из «пассажиров» такси угрожал применением оружия, направив пистолет в сторону инспектора.

© Полиция Киева

© Полиция Киева

Полицейские задержали обоих правонарушителей — 28-летних местных жителей.

У одного из задержанных был пистолет, который изъят и направлен на экспертное исследование.

© Полиция Киева

Следователи Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 345 УКУ (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 146 УКУ (незаконное лишение свободы или похищение человека группой лиц).

Санкции статей предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

