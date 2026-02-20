В Киеве военный в СОЧ устроил резню: два человека ранены

Военный СЗЧ / © Полиция Киева

В Киеве полиция задержала 26-летнего дезертира, который в состоянии алкогольного опьянения совершил два жестоких нападения в Святошинском районе: напал с ножом на мужчину и женщину.

Об этом сообщила Полиция Киева.

Хронология приступов

Как сообщили в Святошинском управлении полиции, первой жертвой стал 28-летний киевлянин. Нетрезвый злоумышленник спровоцировал конфликт на улице, выкрикивая нецензурную брань. В ходе спора нападающий ударил мужчину ножом в шею и скрылся. Потерпевшего госпитализировали в критическом состоянии.

Однако на этом злоумышленник не остановился. Уже через короткое время на соседней улице он встретил 56-летнюю женщину:

Сначала он предложил провести ее домой.

У подъезда фигурант стал навязчиво требовать, чтобы женщина уронила его переночевать.

Получив категорический отказ, он достал нож и порезал лицу женщине.

Задержание и личность подозреваемого

Благодаря оперативной работе наряда полиции (оперативника, участкового и курсантки НАВД), которые патрулировали район, нападавшего быстро задержали.

Подозреваемым оказался 26-летний местный житель. Установлено, что он военнослужащий, который на момент совершения преступления находился в статусе СОЧ (самовольное оставление части).

Правовые последствия

Следователи уже сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 — законченное покушение на умышленное убийство. ч. 1 ст. 121 — умышленное тяжкое телесное повреждение.

Суд выбрал фигуранту меру пресечения — содержание под стражей. По совокупности преступлений ему грозит до 15 лет лишения свободы.

