В Киеве военный спровоцировал смертельное ДТП: подробности

ДТП в Киеве

Реклама

В Киеве военный на служебном авто вызвал жуткое ДТП. Погибли два человека.

Об этом сообщает ДБР.

Дата публикации 15:03, 08.09.25 Количество просмотров 10 В Киеве военный вызвал ДТП, в котором погибли два человека

Детали ДТП в Киеве

Как сообщили в ведомстве, виновник – штаб-сержант воинской части – не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другим авто, на котором находился рядовой полиции. Водитель и полицейский получили травмы, несовместимые с жизнью.

Реклама

«Водитель служебного авто получил телесные повреждения. На место аварии прибыли следователи ДБР, назначен ряд экспертиз, идет установление всех обстоятельств ДТП», — говорится в материале ДБР.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель человека).

Напомним, 7 сентября, на Харьковском шоссе в Киеве автомобиль Audi на бешеной скорости столкнулся с автомобилем Nissan на встречной полосе. Он сразу взорвался и загорелся. Жуткие кадры обнародовали в Сети.

Из-за аварии 24-летний водитель Audi погиб вместе с 45-летним пассажиром.

Реклама

"Водитель и пассажирка Nissan, 59 и 47 лет, а также 22-летний пешеход, находившийся неподалеку в момент ДТП, получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы", - говорится в сообщении полиции.