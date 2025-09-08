- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1094
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве военный спровоцировал смертельное ДТП: подробности
Из-за столкновения двух автомобилей есть жертвы.
В Киеве военный на служебном авто вызвал жуткое ДТП. Погибли два человека.
Об этом сообщает ДБР.
Детали ДТП в Киеве
Как сообщили в ведомстве, виновник – штаб-сержант воинской части – не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другим авто, на котором находился рядовой полиции. Водитель и полицейский получили травмы, несовместимые с жизнью.
«Водитель служебного авто получил телесные повреждения. На место аварии прибыли следователи ДБР, назначен ряд экспертиз, идет установление всех обстоятельств ДТП», — говорится в материале ДБР.
Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель человека).
Напомним, 7 сентября, на Харьковском шоссе в Киеве автомобиль Audi на бешеной скорости столкнулся с автомобилем Nissan на встречной полосе. Он сразу взорвался и загорелся. Жуткие кадры обнародовали в Сети.
Из-за аварии 24-летний водитель Audi погиб вместе с 45-летним пассажиром.
"Водитель и пассажирка Nissan, 59 и 47 лет, а также 22-летний пешеход, находившийся неподалеку в момент ДТП, получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы", - говорится в сообщении полиции.