В Киеве военный открыл огонь по бегущему от ТЦК авто: ответ военкомата
ТЦК назначил расследование из-за стрельбы по автомобилю беглеца от группы оповещения.
В Киеве во время мобилизационных мероприятий военный открыл огонь по автомобилю, который пытался сбежать от группы оповещения.
Соответствующее видео было распространено в Сети местными пабликами.
На кадрах видно, как два буса заблокировали красную «мазду», но ее водитель уехал, протаранив машины ТЦК.
Один из мужчин в черной одежде (не военной форме) при этом пытается выбить в легковой машине стекло, а когда она убегает, открывает вслед огонь. А потом на кадрах видно, как этот мужчина, скорее всего, собирал гильзы.
При этом на видео можно увидеть сотрудников полиции, никак не отреагировавших на стрельбу.
Реакция ТЦК
Киевский городской ТЦК и СП «традиционно» встал на защиту своих подчиненных, однако заверил, что назначил служебное расследование по стрельбе.
«Суть события следующая. Работники национальной полиции вместе с военнослужащими районного ТЦК и СП остановили автомобиль для проверки военно-учетных документов гражданина, находившегося за рулем. Гражданин наотрез отказался выполнять законные требования полицейских и совершил побег на автомобиле, повредив служебный транспорт и наехав на ногу военнослужащему», — рассказали в военкомате.
В ТЦК уточнили, что по состоянию на данный момент в отношении гражданского возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему)
«О факте совершения выстрелов назначено служебное расследование с целью выяснения обстоятельств и мотивов стрельбы. Результаты расследования будут переданы правоохранительным органам для предоставления правовой оценки», — добавили в ведомстве.
В ТЦК отметили, что, по предварительным данным, выстрелы были произведены «одним из не входивших в группу оповещения военнослужащих из личного устройства для отстрела резиновых патронов». Что делал этот военный с группой оповещения вне своей части, не уточняется.
