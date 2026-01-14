В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы: что известно

Тревога в Киеве. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Утром 14 января в Киеве снова объявлена воздушная тревога. В столице раздались взрывы. Предварительная тревога продолжалась с 00:05 до 00:26.

Об этом стало известно с карты тревог, а также сообщили в КГГА и мониторинговые чаты.

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти до укрытия гражданской защиты», — говорится в сообщении.

В то же время, Воздушные силы ВСУ сообщили, что тревога в городе Киев, а также в нескольких районах области объявлена из-за угрозы беспилотников. По данным мониторинговых каналов, дроны реактивны.

«Группа БПЛА с Черниговщины на север Киевщины (Вышгородский район). БПЛА с севера курсом на Киев», — проинформировали военные.

Заметим, что кроме Киева, сирены раздаются в нескольких районах Киевской, Черниговской и Днепропетровской областей.

Карта тревог на 07:42 среды, 14 января.

Напомним, минувшей ночью и утром 13 января армия РФ нанесла очередной массированный удар по Киеву. В частности, власти сообщали, что город атаковали баллистикой. После этого обстрела в Киеве снова ухудшилась ситуация со светом и теплом, ведь возник еще больший дефицит электроэнергии.

