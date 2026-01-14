- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1997
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы: что известно
Во время утренней тревоги в столице раздались взрывы.
Утром 14 января в Киеве снова объявлена воздушная тревога. В столице раздались взрывы. Предварительная тревога продолжалась с 00:05 до 00:26.
Об этом стало известно с карты тревог, а также сообщили в КГГА и мониторинговые чаты.
«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти до укрытия гражданской защиты», — говорится в сообщении.
В то же время, Воздушные силы ВСУ сообщили, что тревога в городе Киев, а также в нескольких районах области объявлена из-за угрозы беспилотников. По данным мониторинговых каналов, дроны реактивны.
«Группа БПЛА с Черниговщины на север Киевщины (Вышгородский район). БПЛА с севера курсом на Киев», — проинформировали военные.
Заметим, что кроме Киева, сирены раздаются в нескольких районах Киевской, Черниговской и Днепропетровской областей.
Напомним, минувшей ночью и утром 13 января армия РФ нанесла очередной массированный удар по Киеву. В частности, власти сообщали, что город атаковали баллистикой. После этого обстрела в Киеве снова ухудшилась ситуация со светом и теплом, ведь возник еще больший дефицит электроэнергии.